جمعية حماية المستهلك تستهجن الارتفاع الجنوني بأسعار الخضار والفواكه

قالت جمعية حماية المستهلك، إنها تابعت شكاوى وملاحظات المواطنين حول ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق بشكل كبير ومبالغ فيه في كافة محافظات المملكة.

ونقلت الجمعية على لسان رئيسها، الدكتور محمد عبيدات قوله “إن كوادر الجمعية قامت بمتابعة هذه الشكاوى والملاحظات وذلك من خلال قراءة أسعارها في الأسواق، حيث تبين أن أسعار هذه السلع ارتفع بشكل جنوني، مثل البندورة حيث تباع ما بين 60 قرشا إلى 90 قرشا والبطاطا تباع ما بين دينار ودينار ونصف والبصل ما بين 70 قرشا إلى دينار والموز المستورد الحجم العادي ما بين دينار وربع ودينار ونصف”.

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين ببيان الأسباب الحقيقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، مطالبا كذلك الوزارة بوضع “أسعار تأشيرية لها للحد من الارتفاع الجنوني لتصبح متاحة للمستهلكين بأسعار معتدلة وجودة عالية وذلك لأهمية هذه السلع التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها”. وقال “إننا في حماية المستهلك على الاستعداد التام للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لوضع أسعار تأشيرية لأسعار الخضار والفواكه كما كنا نفعل ذلك سابقا بحيث تكون هذه الأسعار التأشيرية مبنية على أسس علمية طابعها تنفيذ الدراسات العلمية المتخصصة وبما يضمن حقوق كافة الأطراف من مستهلكين وتجار”.

وأكد عبيدات أن “حماية المستهلك كانت وما زالت تدافع عن حقوق المزارعين وتطالب بدعمهم وحماية إنتاجهم، وإن الجمعية على قناعة تامة أن صغار المزارعين لا يستفيدون من هذه الارتفاعات إطلاقا كون ما يتم إنتاجه من قبلهم يتم بيعه بأسعار منخفضة لبعض التجار”.