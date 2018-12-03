اللجنة المالية النيابية تدعو لملاحقة المخالفات إلواردة في تقرير ديوان المحاسبة

واصلت اللجنة النيابية المالية مناقشة بعض التوصيات التي خرجت بها اللجنة المالية المصغرة المشكلة من نفس اللجنة حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016.

وقال رئيسها النائب خالد البكار، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين بحضور رئيس اللجنة المالية المصغرة النائب معتز ابو رمان وامين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي وعدد من المدراء والمختصين، ان تقرير ديوان المحاسبة احتوى على العديد من المخالفات الادارية والمالية التي تمت مناقشتها من خلال “المالية المصغرة”.

واضاف، انه على ضوء التوصيات التي خرجت بها اللجنة المصغرة من خلال لقاءاتها بالوزارات والدوائر والمؤسسات التي جرى رصد مخالفات بحقها، “تم اتخاذ اجراءات فورية بالمخالفات إما بالاسترداد الفوري للأموال او الإحالة الى الجهات المختصة”.

وقدم ابو رمان شرحا حول آلية عمل اللجنة والنتائج التي خرجت بها، لافتا الى انها اوصت بإحالة بعض المخالفات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وطالب اعضاء اللجنة بتشديد الرقابة على صرف المال العام والتأكد من اوجه الصرف من اجل المحافظة عليه، مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة.