الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي زعلانة من مزوري فستانها الفاضح بالفوتوشوب/ فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حقيقة صورتها المتداولة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها بفستان فاضح شفّاف يبرز جسدها بشكل مثير.

ونشرت وهبي بيانًا عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، قالت من خلاله، “في صور نزلتلي فجأة متصورة من أكتر من سنة من مشهد فيلم خير وبركة ظهرت فيه بمشهد واحد كضيفة، والصور تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما ترون يعني ملعوب فيها، لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل”.

وتابعت أنه “لا عجب من لهاث أصحاب بعض الصفحات اللي فاضيين ما عندن شغلة طول النهار على السوشيال ميديا اللي ما يخجلوا إنه صار مسماهم رجال عايشين من ورا صور النسوان!!! ومسميين حالن نقاد”، وفق تعبيرها.

وأردفت الفنانة اللبنانية، “ينتزع صور فنانة ويجعلها عرضة للكلاب، لينهشوا عرضها بأمها وأبيها وكرامتها وإهانتها كل يوم لأجل شوية لايكات زبالة شبهة، ولكي يعرض كيان شخص للإهانة ويعرض صور غصب عن صاحبتها وينتعش هو وصفحته وينتعش قلبه كلما زاد عيار الإهانة بحقها من قبل متابعيه الزبالة”، حسب تعبيرها.

وأضافت أنه “أعود لموضوع صوري المتلاعب بها فقد بلغت السلطات للتحري عن من وراء نشرها والتلاعب بها وكأنه ينقصني فوق ما لدي من أحكامكم المقرفة اليومية اللامتناهية تختبئون كالفئران وراء هواتفكم جبناء تجاه كل صورة على صفحاتنا، وأنتم في الواقع شوية فشلة وأوصافكم تلذقونها بنا، سؤالي هو هل كل سيدة تشتم تحت صور الفنانات زوجها على علم بذلك؟ أباها أهلها على دراية بذلك؟، هل كل رجل يقبح تحت صور الناس هو فعلا رجلا”.

واختتمت وهبي بقولها، “على كل حال هذا نحن في العلن فماذا أنتم في السر، وكلامي هذا موجه لأصحاب العقول المريضة نتاج تربية معقدة أساسها اعمل في السر محدش شايف، واللي يعمل في العلن نشتمه عشان الشرف، بحجة الدين نراقب الفستان والـ**** بس في الآخر المهم نشتم عشان عيب.. لول!”.

لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا في تداول مقطع فيديو للمشهد الذي ظهرت به هيفاء في الفيلم، والذي يوضح أن الفستان الذي ارتدته الفنانة اللبنانية هو نفسه الذي جاء في الصورة المتداولة، ما يرجح كذب ادعائها بأنها معدلة بـ”الفوتوشوب”.

يذكر أن صورة هيفاء المسربة تأتي بعد أيام من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الفنانة المصرية رانيا يوسف بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.