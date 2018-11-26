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جرينتش+2 12:54
لولا السعودية لما بقيت اسرائيل!

1 تعليق

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    صقر القريشي

    من المؤسف أن حكام الخليج العربي ينساقون وراء مخططات أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بكل جهل وغباء، ولا يتعلمون من التاريخ ولا يريدون أن يفتحوا عقولهم ويطوروا أنفسهم. ففي السابق كان ذلك المثلث الغير مقدس من تلك الدول يخوفونهم بالإتحاد السوفييتي والشيوعية وبأنها تأتي لتبتلعهم، وبذلك قفزت تلك الحكومات الغبية إلى حضن تلك الدول وسمحت لهم بإبتزازها وتوظيف ثروات شعبها لخدمة أمريكا وإسرائيل في العالم العربي. وعندما إنتهى الإتحاد السوفييتي وهزمت الشيوعية، خلقوا لهم البعبع الجديد، إيران والشيعية، لتقفز هذه الحكومات الفاسدة الطاغية مجدداً إلى حضن أمريكا وإسرائيل لتحميها من البعبع الجديد وتسخر أموال شعبها لخدمة مصالح أعداء الأمة العربية. ولكن المصيبة هي ليست في الأعداء فهم أعداء ولا يتوقع المرء منهم سوى المؤامرات وإلحاق الضرر بمصالح الأمة العربية، المصيبة هي في هذه الحكومات الغبية المتخلفة الفاسدة الطاغية المجرمة التي تصر على خدمة مصالح أعداء شعوبها والأمة العربية. كان يرفع في السابق شعار لم يؤخذ به يقول أن “تحرير فلسطين يمر عبر تحرير العواصم العربية من الحكام العملاء”، لقد ثبت الآن صحة هذا الشعار فعلى الشعوب العربية كل في وطنه أن يحرر نفسه من هذه الأنظمة الفاسدة الطاغية الخائنة ليحقق حريته وإستقلاله وحقوقه الديموقراطية لأنه لن يكون هناك تطور وإستقرار ومستقبل حقيق لشعوبنا وأجيالنا طالما أن هذه الأنظمة العميلة متسلطة على رقوب المنطقة وثرواتها في خدمة أعداء الأمة العربية.

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