موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:53
غضبة شعبية عارمة في تونس والجزائر وموريتانيا ومصر رفضاً لزيارات ابن سلمان

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني