موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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بعدما انقلب عليه اعضاء حزبه.. هل يغرق ترامب مع ابن سلمان ؟؟

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