تعليق اضراب المعلمين بعد الاستثناء من المنحنى الطبيعي في نظام الخدمة المدنية

أعلن نقيب المعلمين الأردنيين باسل الفريحات اليوم تعليق إضراب المعلمين المقرر غداً الثلاثاء، في ضوء قرار مجلس الوزراء في جلسة اليوم الاثنين الموافقة على استثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي، فيما يتعلق بالتقارير السنوية المرتبطة بنظام الخدمة المدنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم ومجلس نقابة المعلمين عقدا جلسة موسعة مساء الأحد، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف بسام التلهوني ونقيب المعلمين باسل الفريحات وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تم خلاله التأكيد على أهمية التعاون وتعزيز الشراكة القائمة بين الوزارة والنقابة بما يخدم العملية التربوية.

وقال فريحات: “تم خلال اللقاء، الاتفاق على موافقة مجلس نقابة المعلمين على اعتماد العلاوة الفنية الواردة في المادة 18 من مشروع نظام مزاولة المهن التعليمية (المسار المهني والوظيفي) لتصبح “المستوى الأول 35% بدلاً من 25%، المستوى الثاني 50% ،المستوى الثالث 100، علاوة التميز 50%.”

إضافة إلى العلاوة الأساسية الواردة في النظام والبالغة في حدها الأعلى 100% للمعلم المزاول.

وأضاف فريحات أنه تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بسحب التعميم الصادر من الوزارة بالتدريب على سجلات الأداء، وإصدار قرار بالتعميم على كافة المستشفيات بعدم إصدار أي تقرير طبي قضائي إلا بتوقيع طبيب طوارئ، وطبيب اختصاص وإداري مناوب.

إضافة إلى متابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي حول مدى انطباق معايير المهن الخطرة على مهنة التعليم، ومخاطبة الحكام الإداريين للتنسيق مع هيئات فروع نقابة المعلمين في المحافظات في حالات الاعتداء، أو الشكوى على المعلمين.

وكانت نقابة المعلمين الأردنيين قد أعلنت عن إضراب جزئي للمعلمين غداً الثلاثاء يبدأ من الحصة الصفية الثالثة ويمتد إلى كامل الفترة المسائية، احتجاجا على منحنى التوزيع الطبيعي الوارد في المادة 71 من نظام الخدمة المدنية.

ويعني منحنى التوزيع الطبيعي كما يعرّفه النظام “توزيع الموظفين وفق تقييم أدائهم على شكل منحنى بـ 5 مجموعات حيث تتركز النسبة الأكبر منهم في الوسط وتمثل أداء جيداً إلى جيد جداً وبنسبة أقل عند الطرفين وتمثل أداء ممتازاً على اليمين ومقبولاً وضعيفاً على اليسار”.

وطلب البيان من المعلمين والمعلمات “عدم التعاطي مع التقارير السنوية وتعبئتها، كما طلب من منتسبي النقابة المشاركة في (إضراب الكرامة) الذي دعت إليه النقابة كخطوة تصعيدية أولى والذي سيكون إضرابا جزئيا غداً الثلاثاء، حيث يبدأ بعد الحصة الثالثة للفترة الصباحية أي بحوالي الساعة 10:30 صباحاً وإضرابا كلّيا للفترة المسائية”.

وطلبت النقابة من المعلمين “توضيح سبب الإضراب للطلبة وأفراد المجتمع والتصرف بحكمة مع أي عارض، التأكد من سلامة دخول ومغادرة الطلبة، التأكيد على أولياء الأمور باتخاذ الإجراء المناسب حول سلامة أبنائهم بالدوام جزئيا أو عدمه، وأن يكون الإضراب بالامتناع عن دخول الغرقة الصفية وإعطاء الحصص أو المشاركة في أي نشاط مدرسي أو حضور الدورات أو غيرها”.

كما طلبت من المعلمين “البقاء داخل مراكز عملهم حتى نهاية الحصة الخامسة، لافتة إلى أن الإضراب هو وسيلة للحصول على الحقوق وليس غاية أو تصرفاً عبثياً، وعدم استقاء القرارات والأخبار إلا من خلال موقع النقابة الرسمي والابتعاد عن القرارات العشوائية والإشاعات التي قد يفتعلها البعض لتشويه صورة الإضراب أو التقليل من شأن المعلمين ورسالتهم السامية”.

وقالت النقابة في بيانها “نؤكد للزملاء والزميلات أنه لا تهاون في انتزاع حقوقهم، واستخدام جميع الوسائل لتلبية مطالبهم، وأن الإضراب خطوة أولى وسيعقبها خطوات في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين”.