موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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قناة “الحرة” الأمريكية تعهد لمدير اردني بمهمات انجاحها وتطويرها

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