موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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جرينتش+2 01:13
تركي الفيصل يشكك بتقارير سي.آي.أي ويعيرها باكاذيبها حول اسلحة العراق الكيماوية

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