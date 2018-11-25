برنامج “خدمة وطن” غير إلزامي وانما مخصص للراغبين فقط

أعلنت وزارة العمل اليوم الاحد ملامح برنامج خدمة وطن الذي أعلن عنه رئيس الوزراء ضمن أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين التي تهدف لتحسين حياة الاردنيين.

وقال وزير العمل سمير سعيد مراد في البيان الصحفي الصادر عن الوزارة, ان البرنامج (غير الزامي ) يستهدف تدريب وتأهيل نحو 20 الف مشارك، على ثلاث دفعات، بواقع دفعة كل اربعة اشهر (للراغبين) ممن لم يحالفهم الحظ في التحصيل العلمي، لغايات الحصول على مهنة ضمن القطاعات المستهدفة وهي الصناعة، الانشاءات والسياحة، وبالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية.

وأضاف أن القصد من البرنامج هو رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها الى سوق العمل مؤهلة مهنيا، والمواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بما فيه التعليم المهني والتقني.

ولفت الى ان اهداف البرنامج يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث ان احد محاورها هو تحفيز المشاركة في المجال المهني والتقني، كما ان من اهداف البرنامج تشجيع العمل الريادي الحر ودعم بيئة الاعمال.

وبين مراد ان الامتيازات لهذا البرنامج خلال البرنامج التدريبي هي راتب شهري مقداره 100 دينار , وجبة طعام, تأمين ضد اصابات العمل، المواصلات واللباس, وفي نهاية البرنامج يمنح الخريج اجازة مزاولة مهنة من مركز الاعتماد وضبط الجودة.

وحول منهجية التدريب قال وزير العمل ان مدة البرنامج 476 ساعة تدريبية وتقسم الى مرحلتين اولاهما التدريب الوطني/العسكري لمدة شهر تتضمن تدريبات لياقة بدنية، توجيه معنوي، المواطنة، الضبط والربط، اما المرحلة الثانية، فمدتها ثلاث اشهر تتضمن التدريب داخل المشاغل والمختبرات نظريا وعمليا وتسليح المتدربين بالمهارات الحياتية ودورات ريادة الاعمال والسلامة والصحة المهنية.

واوضح مراد انه سيبدأ إستقطاب المتدربين للبرنامج في بداية عام 2019.