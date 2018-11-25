الخلاف مازال قائماً.. مجلس النواب يعيد قانون الضريبة إلى الأعيان

خالف مجلس النواب، خلال جلسته صباح اليوم الأحد، ثلاثة تعديلات كان قد أقرها مجلس الأعيان في مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، فيما وافق على تعديل واحد، ما يعني إعادة مشروع القانون من النواب إلى الأعيان.

فقد وافق النواب على تعديل الأعيان المتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي، حيث تراجع النواب عن قراره السابق، وبذلك تصبح نسبة الضريبة 20% مع التزام حكومي بإصدار تعليمات تتعلق بالإعفاءات.

وخالف النواب الأعيان بتمسكهم بعدم فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمائة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف دينار من أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10 بالمائة على ما يزيد على ذلك، حيث كان “النواب” أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.

كما خالف النواب الأعيان بالتعديلات المتعلقة بضريبة الأراضي والعقارات.

ورفض النواب اليوم لتعديلات الأعيان، يعني أن مشروع القانون يعود مجددا لمجلس الأعيان، الذي يتعين عليه النظر بموقفه، وفي حال تم الإصرار على موقفه فإن غرفتي التشريع ستذهبان لعقد جلسة مشتركة لفض نقاط الخلاف بينهما، ويتطلب تمرير أي قرار موافقة ثلثي الحضور من المجلسين.