الجيش يعلن قتل 4 أشخاص في عمليتي تهريب مخدرات على الحدود الشرقية



أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر احباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات، على حدوده الشرقية.

ونقل موقع القوات المسلحة الأردنية على الانترنت، عن مصدر عسكري مسؤول قوله : إن “المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات اليوم الأحد”.

وأضاف المصدر “تم تطبيق قواعد الاشتباك وبعد تفتيش المنطقة تم في العملية الأولى ضبط 362 ألف حبة كبتاجون و50 ألف حبة ترامادول، وتم في العملية الثانية ضبط 28 كف حشيش و72 ألف حبة كبتاجون وعدد من المهمات العسكرية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وأشار المصدر إلى أنّه “تم احباط عملية تسلل بعد مشاهدة ستة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني، تم تطبيق قواعد الإشتباك مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة”.