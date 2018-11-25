الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم محافظ القدس.. ممثل الرئيس الفلسطيني

نددت، الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، باعتقال الشرطة الإسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صفحفي، إن “اعتقال محافظ القدس يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة، وأهالي العاصمة ومقدساتها وقياداتها الوطنية”.

وأشار إلى أن “إسرائيل” تسعى لـ”فرض المزيد من الهيمنة، وترسيخ وهم أن لها اليد العليا في مدينة القدس المحتلة”.

وشدد المحمود على أن مدينة القدس تمثل رمز الوجود والبقاء في الوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي، وأن الاحتلال إلى زوال.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، “غيث”، فجرا من منزله في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

والخميس الماضي، أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ المدينة، بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

واعتقل “غيث”، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليومين، ثم اعيد احتجازه لساعتين، في ذات الشهر قبل أن يتم الإفراج عنه.

ويعتبر مقر المحافظة، مقرا رسميا للسلطة الفلسطينية، ويمثل المحافظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.