موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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جرينتش+2 12:55
أكثر من 100 مصاب بالاختناق في حلب جراء هجوم بالغاز شنته عصابات المعارضة الارهابية / فيديو

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