موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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“هآرتس”: القسام وضع الوحدة الخاصة في مأزق

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