موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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فظاعة.. الطبيب الشرعي- جداً- السعودي يشفط دماء خاشقجي قبل تقطيع الجثة

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