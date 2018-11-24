رغم وقوعه قبل عام.. ياسمين عبدالعزيز تكشف طلاقها من زوجها

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز طلاقها من مواطنها رجل الأعمال محمد حلاوة منذ نحو عام، معتبرة أن ذلك “نصيب”.

وقالت، في تصريحات صحفية، إن انفصالها عن زوجها حدث منذ عام تقريبًا، وتم الأمر بعيدًا عن وسائل الإعلام وفي تكتم شديد.

وأضافت أنها ليست حزينة وهي تعلن خبر طلاقها، لافتة إلى أن الزواج والطلاق “قسمة ونصيب، والحمد لله على كل شيء”.

وكان موقع “فوشيا”، المتخصص في مجال المرأة، قد انفرد بخبر اعتراف الفنانة المصرية، ريهام حجاج، للمقرّبين منها بزواجها من رجل الأعمال، محمد حلاوة، طليق ياسمين عبدالعزيز.

وعلم “فوشيا”، من مصادر مقرّبة من ريهام، أنّ الأخيرة تزوّجتْ حلاوة سرًا، خلال الأيام القليلة الماضية، وأهدى لها رجل الأعمال المعروف فيلا باهظة الثمن، بإحدى المناطق الراقية في مصر، لتصبح مهرها.

ويبدو أن تداول تلك الأنباء على نطاق واسع دفع ياسمين عبدالعزيز لإعلان خبر طلاقها في الوقت الحالي، لتؤكد أنها لم تعد لها علاقة بمحمد حلاوة وتوصيل رسالة بأن الأمر لا يخصها.

يذكر أن ياسمين كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن خوضها السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “الملكة” تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإبراهيم محسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال تيمة فضح الفساد والفاسدين المنتشرين في المجتمع، وجارٍ ترشيح باقي فريق العمل.