موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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جرينتش+2 01:16
خونة.. لقاء أمني إسرائيلي سري مع معارضين سوريين في الجولان

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