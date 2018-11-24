خونة.. لقاء أمني إسرائيلي سري مع معارضين سوريين في الجولان

التقى وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، والجنرال غرشون هاكوهين، قيادات في المعارضة السورية، بينهم أحد كبار السلفيين الموجودين في الجولان.

وذكرمصدر إسرائيلي مسؤول، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حملة “الجيرة الحسنة” التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، لمناقشة احتياجات “الثوار السوريين”. وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية التي تصدر بالانجليزية.

ولفتت الصحيفة إلى “علاج ما يقارب خمسة آلاف سوري مصاب في إسرائيل، يعكس قوة العلاقات بين عناصر من المعارضة السورية وإسرائيل”.

ولم يكشف الخبر عن موعد أو زمان اللقاء.

يذكر أن أحد المشاركين السلفيين في اللقاء، قال صراحة إن “هناك عناصر سورية سلفية تتعاون مع الإسرائيليين “.