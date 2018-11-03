مجلة ألمانية تكشف ان إسرائيل لم تجرؤ على مهاجمة سورية بعد تسلمها “إس-300”

أكدّت مجلة كونترا، أن إسرائيل لم تشن هجوما واحدا على سورية منذ تسلم دمشق صواريخ “إس-300″، بعد تحطم الطائرة الروسية “إيل–20″، أثناء غارة إسرائيلية على اللاذقية أيلول المنصرم.

وقالت المجلة الألمانية، إنه منذ تم بالخطأ إسقاط طائرة “إيل–20” الروسية التي تلطت خلفها القاذفات الإسرائيلية أثناء إغارتها على أهداف في مدينة اللاذقية السورية، لم تجرؤ إسرائيل على القيام بعملية عسكرية واحدة مستقلة في سورية.

وأكدت المجلة أن إسرائيل لم تجرؤ على مهاجمة سورية منذ ذلك الحين، على الرغم من تصريحها مرارًا وتكرارًا أن ظهور أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “إس-300” في المنطقة، لن يوقفها عن قصف سورية!.

وتابعت: مع ذلك، منذ وقوع حادث طائرة “إيل–20” الروسية، لم تنبس وسائل الإعلام الإسرائيلية بذكر واحدة من هذه الهجمات التي اعتادت تل أبيب على تكرارها دوريا، وقامت بتغطية مثل هذه الأحداث من قبل بالتفصيل.