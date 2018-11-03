صناعة العود في دمشق.. حرفة دقيقة يتوارثها الابناء عن الآباء

في قلب مدينة دمشق، وفي أعرق سوق تجاري فيها سوق الحميدية، يقع محلّ “السلكا” لتصنيع وبيع الآلات الموسيقية الشرقية والغربية معا.

تأسس المحلّ منذ ستة وتسعين عاما على يد الجدّ فؤاد السلكا بطريقة قد تبدو عبثية كما يقول أصحابه، وهم يستعدون للاحتفال بمئويته الأولى بعد أربع سنوات.

يؤكد الحفيد فراس، “أن جده فؤاد السلكا كان يبيع الأقمشة في ذات المحلّ في سوق الحميدية، وكان وضعه المادي بائسا، وكان يأتي إليه بشكل يومي أمير البزق الفنان محمد عبدالكريم، يجلسان معا على ناصية المحلّ، بعد إغلاق السوق وقت العصر ليرددا الألحان والأشعار، فاقترح الفنان عبدالكريم على جدّي، أن يترك مهنة التجارة بالأقمشة، ويأتي بآلات موسيقية ويبيعها، واقتنع جدّي بالموضوع فباع ما لديه واشترى بالثمن آلة عود وبزق ورق، وكانت البداية بهذه البساطة في عام 1922”.

ويضيف الحفيد، “تطورت تجارته بعد ذلك وأصبحت الأمور أفضل حيث بات المحلّ معروفا، وصار يبيع أحسن الآلات الموسيقية المصنّعة في سوريا وخارجها، وصار كل أو معظم الموسيقيين العرب يقتنون آلاتهم من محلّنا”.

ويؤكد، “كبار الملحنين العرب كانوا يحرصون على ابتياع ما نصنع من آلات موسيقية، خاصة العود، التي وصلت ماركة (زرياب) لمستوى عالمي، بحيث أوجدنا لنا فروعا للإنتاج في دول أجنبية منها السويد وكندا”.

عن حجم النشاط التجاري وإنتاج الآلات الموسيقية وعدد الحرفيين في المحلّ الآن يقول فراس السلكا، “قد يستغرب البعض الأرقام التي سأقولها، لكنها حقيقة، وأنا أتحدث عن ورش صناعية تعود للعائلة، واحدة من ورشنا تصنع يوميا حوالي التسعين عودا من ماركة (زرياب)، ولدينا عديد من الورشات، في كل واحدة حوالي الأربعمئة حرفي. نحن نصدّر لدول الخليج بكثافة، وكذلك للدول الأوروبية، حيث زاد عدد العرب هناك ويطلبون خاصة العود الذي تميزنا به وبتنا رقم واحد في صنعه، في العالم كله”.

عن السر في تطوّر عمل المحل بعد مرور ما يقارب المئة عام بهذه الكيفية يؤكد فراس، “أن السبب يكمُن في أن صنّاع العود لدينا يمتلكون روح الصناعة الشرقية بالنسبة لهذه الآلات، نحن لا نستخدم الآلات الحديثة بالمطلق، هنالك روح العمل الحرفي اليدوي التي لا تحسنها الآلة مهما كانت متقدّمة ودقيقة”.

ويؤكد، أن “هنالك إبداعا عند الصانع لا تعرفه الآلة، خاصة في الجزء الذي نسميه (الطاسة) وهي التي تضخّم الصوت بعد الضرب على الوتر، هذه لا يمكن صناعتها آليا، فيها انحناءات تتطلّب صناعة دقيقة، حرفيونا يعملون على لصق هذه الريش الخشبية بدقة متناهية وبشكل يدوي متعب، لكنه أصيل وجميل، والقطعة التي تخرج من عندنا تكون مكفولة، وبإمكان الشاري أن يأخذ أيّ قطعة ويمشي، لأنها مصنوعة بمواصفات عالية ودقيقة ومعتمدة”.

ويتحدث حفيد السلكا عن مشاهير الفن الموسيقي العربي الذين كانوا يبتاعون آلاتهم من محلّهم، فيقول، “كان أباطرة الفن العربي مثل محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ووردة وفريد الأطرش والأخوين رحباني والسيدة فيروز وغيرهم يأتون سنويا إلى منطقة بلودان، القريبة من دمشق، أذكر مرة أن الفنان فريد الأطرش قد جاء إلى بلودان واتصل بجدي طالبا منه أن يأتي إليه بعود ليشتريه، ذهب جدي ووالدي، وكنتُ معهما طفلا صغيرا، حملنا معنا أربعة من الأعواد، عزف الأطرش عليها جميعا، وانتقى واحدا منها، كان مليئا بالصدف وله شكل مميز”.

يضيف فراس متحدثا عن مصير ذلك العود الذي ما زال يحتفظ به إلى اليوم، بعد وفاة الفنان فريد الأطرش بوقت طويل، “اشتريت العود من ورثته، وأعرضه هنا في واجهة محلي اليمنى حتى يشاهده الجميع”.

وعن آفاق العمل في المهنة في المستقبل، يؤكد السلكا الحفيد، أن الأمور مبشرة، هنالك جهات غير سورية، جاءتنا، خاصة خلال سنوات الحرب في سوريا، لكي تشتري مهاراتنا في صناعة عود زرياب تحديدا، وأعطونا من المبالغ ما نطلب، بشرط أن يكون المنتج باسمهم، ولكن رفضنا هذا العرض.. نحن نشأنا في هذا المكان، وسنبقى فيه، ما حيينا، هنالك تطور كبير في صناعة الآلات الموسيقية، نحن على أعتاب صناعة آلة غيتار إسباني المواصفات، وضعنا فيه كل مهاراتنا في صناعة العود.