ابن سلمان يفرج عن الامير خالد.. شقيق الامير الوليد ووالد “الامير النائم”

نشرت الأميرة ريم، ابنة رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، امس الجمعة، مجموعة من الصور لعمها الأمير خالد بن طلال، خلال زيارته لابنه الوليد بن خالد الشهير بـ “الأمير النائم”.

وجاءت الصور عقب تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإطلاق سراح الأمير خالد، بعد عدة أشهر قضاها محتجزًا لأسباب لم تعلن من قبل.

ولم يتم احتجاز الأمير خالد بن طلال في إطار حملة ضد الفساد، تضمنت توقيف عدد من رجال الأعمال وأفراد من العائلة الحاكمة، قبل أن يفرج عن العديد منهم تباعًا.

بل جرى توقيف الأخير خالد بن طلال على ما يبدو بعد أكثر من شهر على الأقل على حملة التوقيف المعروفة بالريتز، نسبة إلى الفندق الذي احتجز فيه الموقوفون في الرياض.

وكتبت الأميرة ريم تعليقًا على الصور، على حسابها الموثق على موقع تويتر: “الحمد لله على سلامتك”.