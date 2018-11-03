إخماد حريق التهم ١٥٠ هيكل مركبة في ساحة المنطقة الحرة بالزرقاء والقاء القبض على الفاعل

اعلن مصدر مسؤول في دائرة الجمارك الاردنية انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت شب حريق في جمرك المنطقة الحرة الزرقاء/ساحة شطب السيارات القديمة على مساحة بلغت 200 متر مربع.

وأضاف المصدر يقول: وعلى الفور، حضرت كوادر الدفاع المدني بجاهزية عالية، واطفأت الحريق الذي نجم عنه حرق 150 هيكل سيارة، وتم فتح تحقيق مشترك من الاجهزة الامنية ودائرة الجمارك، وعلى ضوء ذلك تبين ان الحريق مفتعل من شخص، مشيرا الى انه تم القاء القبض على الجاني من قبل الاجهزة الامنية بعد ان تم تحديد ملامحه من موظفي الجمارك الاردنية وكاميرات المراقبة.

وكانت إدارة الإعلام في مديرية الدفاع المدني قد اعلنت إن فرق الإطفاء في المديرية بمدينة الزرقاء قد تعاملت اليوم السبت مع حريق شب في هياكل مركبات داخل ساحة خارجية بالمنطقة الحرة.

وأضافت تقول أن فرق الإطفاء تمكنت من حصر الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي هياكل المركبات، حيث أتى الحريق على 150 هيكل مركبة بمساحة تقدر بـ 200م من أصل مساحة إجمالية تقدر بـ عشر دونمات.

واشارت المديرية الى انه لم ينتج عن هذا الحريق، الذي ما زال قيد التحقيق، أية إصابات.