إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
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أردوغان يصرح ان أمر قتل خاشقجي صدر من أعلى مستويات السعودية و”واشنطن بوست” تتهم حرس ابن سلمان بالتنفيذ

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