إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
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32 اصابة في مسيرة العودة شرق قطاع غزة في جمعة “شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم”

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