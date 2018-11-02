“هآرتس” تدعي ان إسرائيل تدرس تسريع وتيرة تنفيذ مشروع قناة البحرين

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تدرس دفع مشروع قناة البحرين التي ستربط بين البحرين الأحمر والميت من خلال تسريع وتيرة تطبيقه.

وبحسب الصحيفة، فإن إرجاء تطبيق المشروع سبّب حالة من الفتور في العلاقات بين عمان وتل أبيب. مشيرةً إلى أن إسرائيل تسعى من خلال تسريع تنفيذ المشروع لحل أزمة المياه التي يعاني منها الأردن وتمهيد المباحثات المرتقبة بشأن منطقتي الباقورة والغمر التي أعلنت الأردن إنهاء تأجيرهما لإسرائيل.

ورجّح مصدر سياسي إسرائيلي أن لا يؤثر أي قرار إسرائيلي باستئناف العمل على المشروع، في قرار العاهل الأردني عدم تمديد عقد الإيجار للمنطقتين المذكورتين.

ووفقا للصحيفة، فإن مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو يعقدون جلسات تشاورية بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالمشروع الذي سيمر عبر الحدود ما بين الجانبين.

وكانت السلطات الأردنية قد وجهت انتقادات لإسرائيل بشأن تأخير تنفيذ المشروع في ظل أزمة المياه الكبيرة التي تعاني منها البلاد.

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