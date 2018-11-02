إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
أهم العناوين
جرينتش+2 08:51
مطعم ياباني يقدم لزبائنه “العشاء الأخير” الذي طلبه المحكومون بالاعدام

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني