موقع استخباراتي يكشف عن استعدادات عسكرية أمريكية – إسرائيلية لتخويف ايران

بدأ الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في الاستعداد لأية ظروف طارئة في المنطقة، خلال الفترة القليلة القادمة.

وزعم الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي “ديبكا”، امس الأربعاء، أن الجيش الأمريكي ونظيره الإسرائيلي باتا على أهبة الاستعداد لأية عمليات عسكرية طارئة في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع دخول الحظر الأمريكي الجديد على إيران، أو فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران، في الخامس من الشهر الحالي.

ولفت الموقع الاستخباراتي العبري ألى تحذير محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام فرض واشنطن لعقوبات جديدة على طهران، في الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الراهن.

ورجح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن إيران يمكنها استهداف مواقع عسكرية أمريكية أو إسرائيلية أو عربية، في منطقة الشرق الأوسط، ردا على فرض تلك العقوبات الأمريكية، التي تؤثر مباشرة، بالسلب، على الاقتصاد الإيراني.

وذكر الموقع العبري أن هناك علامات إيرانية على هذا الاستعداد العسكري، من بينها، حشد طهران لطائرات دون طيار، من نوع” الصاعقة” أو “الرعد”، وهي نوع مقلد من الطائرة الأمريكية، دون طيار، من نوع “RQ-170″، وهو النوع الذي طورته إيران منذ عام 2011، فضلا عن حصول قوات “كتائب القدس” الإيرانية الموجودة في سوريا، على النوع نفسه من طائرات دون طيار.

وأضاف الموقع الإلكتروني أن إيران نقلت طائرات دون طيار مشابهة إلى الميليشيات العراقية الموالية لها في العراق وفي سوريا و”حزب الله” اللبناني.

وأفاد هذا الموقع الإلكتروني العبري الوثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، بأن هذه الاستعدادات الإيرانية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي ضد أهداف أمريكية أو إسرائيلية أو خليجية في منطقة الشرق الأوسط، ردا على فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات جديدة على طهران.