إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
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فشروا.. صحيفة امريكية تزعم ان تنظيم داعش يشكل تهديداً للاردن

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