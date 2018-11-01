صدور عدد جديد من مجلة طلقة تنوير

صدر عدد شهر تشرين الثاني من “طلقة تنوير” المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.
وفيما يلي ابرز ما جاء في هذا العدد…
– فلسطين والتطبيع.. رؤية أكبر للصراع/ كريمة الروبي
– ليس تعصباً إنما دفاعاً عن العروبة/ بشار شخاترة
– لسنا عرباً! محاورة مع النزعة الأمازيغية/ عبدالناصر بدروشي
– التنمية المستقلة.. والصين/ السيد شبل
– اتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي اليوم/ إبراهيم علوش
– الصفحة الثقافية: دراما البيئة الشامية/ طالب جميل
– الأنماط الاستيطانية والعمارة بين العصرين الحجري والبرونزي في سورية/ فارس سعادة
– قصيدة العدد: “أخي جعفر”/ محمد مهدي الجواهري
– كاريكاتور العدد: التطبيع بين الأمس واليوم
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/10/TT-54.pdf