صدور عدد جديد من مجلة طلقة تنوير

صدر عدد شهر تشرين الثاني من “طلقة تنوير” المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.

وفيما يلي ابرز ما جاء في هذا العدد…

– فلسطين والتطبيع.. رؤية أكبر للصراع/ كريمة الروبي

– ليس تعصباً إنما دفاعاً عن العروبة/ بشار شخاترة

– لسنا عرباً! محاورة مع النزعة الأمازيغية/ عبدالناصر بدروشي

– التنمية المستقلة.. والصين/ السيد شبل

– اتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي اليوم/ إبراهيم علوش

– الصفحة الثقافية: دراما البيئة الشامية/ طالب جميل

– الأنماط الاستيطانية والعمارة بين العصرين الحجري والبرونزي في سورية/ فارس سعادة

– قصيدة العدد: “أخي جعفر”/ محمد مهدي الجواهري

– كاريكاتور العدد: التطبيع بين الأمس واليوم

لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/10/TT-54.pdf