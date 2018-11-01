صامدون منذ عام ١٩٤٨.. قائمة يافا العربية تفوز بعضوية البلدية وتشكر الناخبين

حمل البريد الالكتروني “للمجد” هذا البيان المتضمن نجاح قائمة يافا العربية في الانتخابات البلدية التي جرت امس الاول، حيث شكل هذا النجاح تحدياً كبيراً للمحتل الصهيوني، ومؤشراً على صمود الاقلية الفلسطينية في “عروس البحر” المحتلة منذ عام ١٩٤٨ .

وفيما يلي نص هذا البيان الذي يثبت حقاً وصدقاً ان الفلسطينيين الصامدين الصابرين هم “شعب الجبارين” ..

٦٠٠٠ قبلة على جبين ٦٠٠٠ آلاف مصوت دعمنا في الانتخابات

أهلنا الأحباء في يافا، وأهلنا في كل مكان..

نحييكم تحية النصر والإنجاز من مدينتنا الحبيبة يافا عروس البحر.

بدعم الآلاف منكم حققنا يوم أمس إنجازًا كبيرًا وكسبنا المعركة الانتخابية التي خضناها لخدمتكم، ولإعادة المجد لمدينتنا الحبيبة يافا ولنا- نحنُ أهلها.

يافا لم تعرف مثل هذه الأرقام من قبل: ٦ آلاف صوت كانت من نصيب قائمة يافا في الانتخابات التي جرت يوم أمس، لقد ضاعفنا قوتنا ثلاث مرات مقارنةً بإنجازنا السابق ونجحنا بإدخال مرشح القائمة عبد أبو شحادة للمجلس البلدي وكنا قريبين جدًّا من إدخال أول امرأة يافية!

أحباؤنا، هذا الكم الكبير من الأصوات يؤكد على الثقة الكبيرة التي منحتمونا إياها، وترسلنا بصحبة طاقات جبّارة من أجل العمل في المجلس البلدي وخارجه، لأجلكم ولأجل يافا، ولأجل جميع قضايانا العادلة.

كما أن هذا النجاح، يؤكد على أن أهالي المدينة يمنحون كامل ثقتهم للشباب المثقف ويدفعونهم للصفوف الأمامية للنضال من أجل يافا وبناء يافا التي نحب: يافا العلم والثقافة، يافا الناس، يافا الأمان، ويافا التاريخ.

هذا على الرغم من نسبة التصويت العالية في تل أبيب مقارنةً بالماضي والتي تخطت ال ٤٥ بالمئة، وعلى الرغم من مساعي البعض بث اليأس والقنوط في قلوب أهالي المدينة، بإدعاءاتٍ مثل حرق الأصوات وعدم قدرتنا على اجتياز نسبة الحسم.

لقد نجحت القائمة بدعم اليافيين واليافيات لتكون ردنا جميعًا على العنصرية والعنصريين، فعلى الرغم من الهجمات ضدنا من خلال حملات الليكود ومحاولة إزالة لافتاتنا، حققنا نصرًا شامخًا وكان ردّنا حاسمًا: دخلنا المجلس البلدي ومنذ الآن سنحارب العنصرية والعنصريين من هناك.

على الرغم من كل هذه التحديّات نجح مرشحانا عبد وليسا بدعم العشرات من النشطاء والمرشحين الآخرين من تحقيق إنجازٍ كبير لنا جميعًا. هذا الإنجاز ملك لنا جميعًا، ملكٌ لأهالي يافا الذين سنسعى لتمثيلهم كلهم في المجلس البلدي.

أهلنا في يافا: دقت ساعة العمل، سنبدأ من اليوم على تحقيق برنامج عملنا الذي قمنا ببنائه بمشاركتكم والتشاور معكم. قريبًا سنعلن عن افتتاح مكتب للقائمة في يافا يكون عنوانًا لكل اليافيين واليافيات يخدمكم ويساهم في حل مشاكلكم والنضال من أجل قضايا المدينة.

في الختام، نتوجه بالشكر لكل الكوادر والنشطاء وخصوصًا الشباب والصبايا الذين انخرطوا وساهموا في الحملة الانتخابية، كما نتوجه بالشكر لكل من دعمنا، ونخص بالذكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي آمن بالقائمة وقدم لها الدعم. كما نتوجه لكم أهالي مدينتنا الحبيبة، بخالص امتناننا وبجزيل شكرنا وتقديرنا لعطائكم الذي غمرتمونا به منذ بداية حملتنا الانتخابية.