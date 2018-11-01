إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
أهم العناوين
جرينتش+2 08:52
تكريم الرواد الاوائل للمنتدى العربي وداعميه خلال حفل العشاء السنوي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني