إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
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جرينتش+2 08:52
تحذير طبي من ممارسة 10 عادات يومية لانها تُدمر صحة الكليتين

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