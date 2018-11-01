انهيار شارع على طريق المطار يتسبب بتأخر وصول المياه الى غرب عمان

قالت شركة مياه الأردن ” مياهنا ” إن تأخيراً سيطرأ على توزيع المياه لمناطق محددة في العاصمة عمان؛ عقب انهيار شارع على طريق المطار تسببت به أعمال حفريات لغايات إنشاء مول تجاري.

وبينت مياهنا في بيان صحافي اليوم، انه نتيجة لأعمال حفريات على طريق المطار لغايات إنشاء مول، بالقرب من قرية النخيل، فقد تعرض الشارع لانهيار، ما سبب خطورة بالغة على خطوط النقل الرئيسية؛ خط الديسي وخط التوزيع الرئيسي بقطر 800 ملم، مزود جنوب غرب عمان.

واضافت، انه تجنباً للآثار الجانبية لانهيار الشارع على الخطوط المائية، ولا سيما أن خطوط المياه تقع بالقرب من الشارع المنهار، فقد اضطرت الشركة لوقف ضخ المياه لمناطق غرب عمان: الصويفية، دير غبار، ام السماق الجنوبي، ومنطقة طارق وطبربور، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة، وإعادة تشغيل الخطوط.