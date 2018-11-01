السعودية رفضت دخوله منزل القنصل.. تركيا تستعين بكلب بوليسي لاكتشاف جثة خاشقجي

قالت صحيفة “يني شفق” إن السلطات التركية استعانت، للبحث عن مكان جثة خاشقجي، بكلب بوليسي يدعى “نيلو”، مشهود له في مجال البحث عن المفقودين.

وذكرت الصحيفة أن الكلب “ميلو” انضم إلى الفريق الخاص الذي شكّلته مديرية أمن اسطنبول للكشف عن مكان اختفاء جثة خاشقجي.

ولفت المصدر إلى أن هذا الكلب كان قد أسهم في عملية تفتيش القنصلية، لكن لم يسمح له بالمشاركة في تفتيش منزل القنصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الأمن التركية تعمل منفصلة عن النيابة العامة في عمليات البحث عن جثة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي ما أسهم في تسريع وتيرة البحث والتحري.

وأفادت تقارير أن مديرية أمن اسطنبول شرعت في استخدام كلاب بوليسية متخصصة في اكتشاف الجثث، وانضم في هذا السياق الكلب “ميلو” إلى عمليات البحث بسبب ما يتمتع به من مهارات وخبرة في هذا المجال.

وزعمت الصحيفة أن قوات الأمن التركية رغبت في أن يشارك الكلب “ميلو” في تفتيش منزل القنصل السعودي في اسطنبول، إلا أن المسؤولين السعوديين عارضوا هذا الأمر.