“مجتهد” يكشف عن عودة الأمير أحمد الى الرياض بتعهد أمريكي واستقبال ابن سلمان له

كشف المغرد الشهير “مجتهد”، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، وصل العاصمة الرياض بعد شهور من إقامته خارج المملكة.

وذكر “مجتهد” أن ولي العهد محمد بن سلمان كان في استقبال عمّه “لكن دون كاميرات ولا بروتوكول”.

وأضاف أن الأمير أحمد، وهو شقيق الملك سلمان، حصل على تعهدات أمريكية أوروبية بعدم تعرض ابن سلمان له.

وتساءل مجتهد: “لكن من يضمن التزام ابن سلمان بالتعهد؟”.

وكانت شائعات كثيرة راجت خلال الفترة الماضية حول وضع الأمير أحمد، واحتمالية إعلانه المعارضة لسياسات النظام الحالي من خارج المملكة.

وخلال وجوده في مقر إقامته بدولة أوروبية، تحدث الأمير أحمد إلى معارضين سعوديين، قائلا لهم إن الملك وولي عهده من يتحملون أزمة حرب اليمن، وهو ما دفع الحكومة لإصدار توضيح على لسانه عبر وكالة الأنباء الرسمية.