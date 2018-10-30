لاول مرة.. تعيين امرأة كسفيرة لإسرائيل في القاهرة

كشف التليفزيون الرسمي الاسرائيلي عن تعيين امرأة لشغل منصب سفير اسرائيل في القاهرة، وذلك لاول مرة منذ توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية في 1979.

وقد أوضحت أن اللجنة الإسرائيلية العليا للتعيينات انها وافقت على تعيين “أميرة أورون” كسفيرة لإسرائيل في القاهرة، خلفا للسفير السابق يتسحاق جوفرين.

وأشارت إلى أن أورون ستكون بذلك أول امرأة تشغل منصب سفير إسرائيلي في مصر.

وكانت أورون قد بدأت العمل بوزارة الخارجية الاسرائيلية عام 1991، وعملت بسفارة اسرائيل في القاهرة، كما كانت قنصل إسرائيل في إسطنبول، ونائبة للمتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية.