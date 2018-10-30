تحذير مسبق.. منخفض جوي وامطار ابتداء من صباح الجمعة المقبل

صرح مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني بانه وحسب آخر تحديثات النماذج العددية العالمية المتوفرة لدى دائرة الأرصاد الجوية؛ فان تحليل خرائط الطقس لطبقات الجو المختلفة يشير الى تأثر الأردن اعتباراً من ساعات الليل الأولى من يوم الجمعة المقبل بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

ويتوقع أن تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة بما فيها العقبة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها حدوث الرعد ، تمتد تدريجياً لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع باذن الله أن يستمر تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، يرافقها رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد يصحبها هبات قوية أحياناً، وتثير الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير الحالة من :

– تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه

– سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها

– تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

– خطر الانزلاق على الطرقات

ودعا المومني المواطنين لمتابعة على أخر التحديثات عن الحالة الجوية بالاطلاع على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو الأتصال مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK.