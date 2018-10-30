السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوقف الدعم الامريكي لنظام وحشي يقوده متورط بدم خاشقجي وعدوان على اليمن
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جرينتش+2 11:13
الأمن العام يبدأ الاحد المقبل حملته الشتوية لتفقد الجاهزية الفنية للمركبات

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