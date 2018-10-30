الأمن العام يبدأ الاحد المقبل حملته الشتوية لتفقد الجاهزية الفنية للمركبات

تبدأ مديرية الأمن العام الأحد المقبل بتنفيذ حملة الشتاء السنوية للتدقيق على الجاهزية الفنية للمركبات والتأكد من صلاحيتها للمسير على الطرقات خلال هذا الفصل .

وتهدف الحملة التي تستمر لمدة شهر قابلة للتمديد للتأكد من جاهزية المركبات للتعامل مع كافة الظروف الجوية خلال تساقط الأمطار والثلوج حفاظا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطرق.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين الى تفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها، وتجنبا لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.

وسيتم خلال الحملة التي تنفذها إدارات ترخيص السواقين والمركبات والسير والدوريات الخارجية التأكد من صلاحية الإطارات والأضوية والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة وعمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية والتحقق من وجود (دلالات) في المركبات الثقيلة أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة خلال فصل الشتاء.

وأكدت مديرية الأمن العام انه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني في بداية الحملة، ولكن سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل، ومن ثم يقوم بمراجعة الإدارة المرورية التي منحته المهلة ، وفي حال تبين أن الخلل تم معالجته يتم إرجاع رخص السائق والمركبة دون تسجيل أي مخالفة.

كما سيتم وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنيا)، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال الاسبوع سيتم تحرير مخالفة وتحويله إلى إدارة الترخيص لإجراء الفحص الفني للمركبة.