ابرزهم احمد زكي ومحمود عبد العزيز.. فنانون فارقوا الحياة بسبب السرطان

أصبح مرض السرطان، العدو الأول لنجوم الفن العرب، بعدما غيب الموت فنانين كثر، عانوا في حياتهم من هذا المرض الفتاك، ليفارقوا جمهورهم ومحبيهم تاركين أعمالهم الفنية خالدة بتراث السينما والتلفزيون.

آخر الفنانين الذين أصيبوا بالمرض وفقدوا حياتهم بسببه، الفنانة اللبنانية إلهام فهد الشهيرة بـ”الأميرة الصغيرة”، التي توفيت يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 45 عامًا، بعد صراع طويل مع السرطان.

قبلها توفى الفنان المصري الكبير أحمد زكي بسبب سرطان الرئة، إذ اكتشف المرض أثناء تصويره فيلم “حليم”، وحرمه الموت من استكمال العمل ليقوم نجله هيثم بتصوير مشاهد والده المتبقية.

كما عانى المطرب المصري عامر منيب من سرطان البنكرياس، وظل يصارعه لسنوات حتى توفي في سن الـ48 عامًا، ليصدم جمهوره ومحبيه بخبر وفاته عام 2011.

وتعد الفنانة المصرية ناهد شريف، من أشهر النجوم الذين توفوا بسبب مرض السرطان، نظرًا لصغر سنها، اذ فقدت حياتها بعد صراع مع “سرطان الثدي” الذي انتصر عليها في النهاية عن عمر يناهز الـ43 عامًا.

كما نازعت الفنانة المصرية ميرنا المهندس سرطان القولون، ورغم قلة مشاركاتها الفنية، الا انه كان لخبر وفاتها أثر كبير على زملائها وجمهورها، حيث رحلت هذه الفنانة، التي تعتبر من أبرز المتوفّينَ بالمرض من الفنانات، بنزيف أصاب جسدها أدى إلى وفاتها إثر توقّف جسدها عن المقاومة في 2015.

كما فقدت الفنانة المصرية معالي زايد حياتها بسبب مرض السرطان أيضًا، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إذ كانت تعانى من السرطان في قناة فالوب، ولكن المرض انتشر بصورة سريعة في جسد معالي، حتى أصاب الكبد والرئة ما أدى إلى فشل فى أجهزة التنفس، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

بينما أصيب الفنان عبدالله محمود بمرض سرطان المخ، ولم يعان منه لفترة طويلة، اذ توفي بعد مدة قصيرة من إصابته.

اما الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، فقد باشر رحلة العلاج من مرض السرطان قبل وفاته بعدة أشهر، إذ خضع لـ20 جلسة كيماوي في فرنسا وعاد إلى مصر، إلى أن أعلن الأطباء انتشار المرض في مناطق متفرقة من جسده، وتوفي في 2016.

وكان مرض السرطان قد اصاب العديد من نجوم مصر القدامى، أبرزهم نعيمة عاكف التي توفيت بعد صراع مع سرطان الدم، والفنان محمد فوزي عقب معاناة مع سرطان العظام، وأنور وجدي الذي أصيب بسرطان المعدة، ما اضطره إلى إشهار إفلاسه بسبب تكاليف العلاج الباهظة.

كما توفيت الراقصة والفنانة سامية جمال بعد معاناة مع السرطان، وعاشت أيامها الأخيرة فقيرة لا تملك نفقات حياتها بسب تكاليف العلاج التي كانت تتكبدها.