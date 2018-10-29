يهود امريكا يهاجمون ترامب لانه يشجع اليمين العنصري على استهداف الاقليات

اتهمت مجموعة من رجال الدين اليهود في رسالة مفتوحة، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بتشجيع” اليمين القومي الأمريكي الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، معتبرين أنه يتحمل بذلك جزءا من المسؤولية في الهجوم الذي استهدف كنيسا، امس الاول السبت.

وقتل أحد عشر شخصا تتجاوز أعمارهم الستين عاما، السبت، برصاص أطلقه رجل معاد للسامية يبلغ من العمر 46 عاما داخل كنيس “شجرة الحياة” في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وصرح مطلق النار الذي أوقفته السلطات وقالت إنه يدعى روبرت باورز، بأنه يريد أن “يموت كل اليهود”.

وقال المسؤولون الدينيون اليهود في رسالتهم المفتوحة “في السنوات الثلاث الأخيرة، شجعت أقوالكم وسياساتكم حركة قومية للبيض تتسع يوما بعد يوم. وصفتم بأنفسكم القاتل بأنه شرير، لكن العنف الذي حدث أمس (السبت) هو (نتيجة) مباشرة لتأثيركم”.

ودعا رجال الدين ترامب إلى أن “يدين بلا تحفظ النزعة القومية للبيض” و”الكف عن استهداف الأقليات وعن تعريضها للخطر” و”الكف عن مهاجمة المهاجرين واللاجئين” و”التزام سياسات ديمقراطية تعترف بكرامة الجميع”.

وأكدت الرسالة أن ترامب -الذي أعلن نيته التوجه إلى بيتسبرغ قريبا- لن يلقى ترحيبا في المدينة قبل أن يفعل ذلك.

وأثارت حادثة إطلاق النار السبت الماضي التي وصفت بأنها أسوأ هجوم معاد لليهود في تاريخ الولايات المتحدة التي تضم أكبر عدد من اليهود بعد إسرائيل، حزنا كبيرا وهزت اليهود الأمريكيين.

ويؤمن اليمين القومي الأمريكي في حركة “اليمين البديل” بنظريات مؤامرة تتهم خصوصا اليهود بالهيمنة على الحكومة وعلى عالم المال.

وهذا التيار الذي يدعم ترامب، تعزز في السنوات الأخيرة خصوصا عبر المستشار السابق للرئيس، ستيف بانون.