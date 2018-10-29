في مؤتمر دولي بعُمان.. إسرائيل تقدم مشروع سكة حديدية تربطها بدول الخليج

من المقرر ان يتوجه وزير المواصالات يسرائيل كاتس في الأسبوع القادم إلى مسقط تلبية لدعوة من نظيره العُماني الدكتور أحمد الفُطيسي، للمشاركة في مؤتمر دولي لشؤون المواصالات.

وسيعرض كاتس خلال المؤتمر خطة لمد سكك حديدية تربط بين إسرائيل ومنطقة الخليج. ويذكر ان هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير إسرائيلي في مؤتمر دولي بعمان، وهو الأمر الذي يدل على العلاقة الوطيدة بين البلدين.

وكان بنيامين نتنياهو قد قام بزيارة سرية لسلطنة عمان واجتمع مع السلطان قابوس بن سعيد قبل يومين، وصدر بيان مشترك عن البلدين جاء فيه ان الزعيمين بحثا سبل دفع العملية السلمية قدما وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويعتبر هذا اللقاء الأول على هذا المستوى الرفيع بين إسرائيل وسلطة عُمان منذ عام 1996.

وجاءت زيارة نتنياهو ضمن تنفيذ السياسة التي حددها ذلك النتنياهو لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، مع الاستفادة من مزايا إسرائيل في مجال الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد.