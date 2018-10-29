صحيفة بريطانية ترى ان مقتل خاشقجي يحمل رسالة مرعبة للمعارضين العرب

رأت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، أن مقتل الصحافي والمعارض السعودي جمال خاشقجي بمثابة رسالة مرعبة للمعارضين العرب، مشيرة إلى أن الحكام العرب بدءا من الإمارات والبحرين حتى مصر استهدفوا المعارضين بحزمة من الإجراءات القمعية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه ، إن “عملية القتل التي جرت للصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول كانت بمثابة رسالة مرعبة وجهتها الأنظمة القمعية العربية لمعارضيها في الخارج مفادها أن هذه الأنظمة مستعدة للقيام بأي شيء في سبيل قطع الطريق أمام أي محاولات لانتفاضة جديدة على غرار الربيع العربي الذي اندلع عام 2011”.

وأضافت أن “الحكام العرب بدءا من الإمارات والبحرين حتى مصر استهدفوا المعارضين بحزمة من الإجراءات القمعية بعد مرور سبع سنوات على الانتفاضة التي شكلت تحديا شعبيا واسعا لسلطات حكام هذه البلاد”.

ونقلت الصحيفة، عن خالد البلشي الصحفي المسؤول عن أحد المواقع التي منعتها السلطات المصرية ضمن مئات المواقع والمدونات على شبكة الإنترنت قوله إن “مقتل خاشقجي بهذه الطريقة يعتبر رسالة مرعبة لأنه يوضح إلى أي مدى يمكن لهذه الأنظمة أن تذهب بينما كان الناس في الماضي يتخيلون أن هناك حدودا للقمع”.

وبينت الصحيفة، أن “حلفاء السعودية في العالم العربي والذين يعولون على دعمها المالي مثل مصر والأردن سارعوا للاحتفاء بتشكيل لجنة تحقيق تركية سعودية للتحقيق في مقتل خاشقجي على اعتبار أنها مثال للشفافية، بينما قوبل هذا القرار في العالم الغربي بالتشكك في الرواية الهشة التي ساقتها الرياض لتبرير الجريمة وقالت فيها إنه قتل أثناء عراك داخل مقر القنصلية”.