السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوقف الدعم الامريكي لنظام وحشي يقوده متورط بدم خاشقجي وعدوان على اليمن
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جرينتش+2 11:27
صحيفة بريطانية ترى ان مقتل خاشقجي يحمل رسالة مرعبة للمعارضين العرب

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