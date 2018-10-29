تقرير بريطاني يكشف عن وجود ثلاثة الاف معارض بحريني في السجون

كشف تقرير بريطاني، اليوم الاثنين، عن وجود ثلاثة الاف معارض بحريني يقبعون في السجون منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في عام 2011.

وذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” في تقريرها، أن “الأسرة المالكة السنية في البحرين والتي تحكم أغلبية شيعية تعتقل في سجونها الآن نحو 3 آلاف معارض منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011”.

وأضافت الصحيفة، أن “الحكومة البحرينية قد شنت حملة من الإجراءات القمعية بحق المعارضين الذين طالبوا بإصلاحات ديموقراطية، وهي مازالت تعتقل المعارضين والنشطاء سواء كانوا إسلاميين أو حقوقيين، وصحب ذلك حزمة من القوانين الجديدة التي تجرم انتقاد النظام حتى على منصات التواصل الاجتماعي”.

وبينت أن “البعض يرى أن اغتيال خاشقجي يمهد لإصلاحات قادمة على المنطقة ومنهم سعد الفقيه المعارض السعودي المقيم في لندن منذ عام 1994 والذي أعرب عن اعتقاده بأن ما حدث يمكنه أن يفتح الباب أمام تغيير كبير في البلاد بحيث يصبح أمام المعارضين هامشا أكبر من الحرية”.