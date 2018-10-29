السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوقف الدعم الامريكي لنظام وحشي يقوده متورط بدم خاشقجي وعدوان على اليمن
أهم العناوين
جرينتش+2 11:27
الاحزاب العربية تدين تطبيع دول الخليج مع الكيان الصهيوني

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني