ارتفاع الأسعار وانتعاش النشاط التجاري في درعا بعد فتح معبر نصيب

ارتفعت الأسعار، خلال الوقت الحاضر، في محافظة درعا جنوبي سوريا، إثر فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وشهدت المنطقة عودة النشاط التجاري إليها عقب افتتاح المعبر، في وقت أقبل فيه الأردنيون على الدخول للأراضي السوريةـ بسبب عدم وجود الرسوم الجمركية والقيود الأمنية على حركة العبور للأراضي السورية وانخفاض الأسعار عما هي عليه في الأردن.

وأفاد مصدر مطلع في درعا امس الأحد، أن الأسواق الداخلية للمنطقة الجنوبية قد شهدت ازدياد النشاط التجاري فيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس والبنزين وبعض المواد الاستهلاكية، فضلًا عن فقدان بعضها بشكل نسبي نتيجة الطلب الشديد عليها.