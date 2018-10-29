ابو ظبي.. تتصدر “مدن الملح” التي تخلع عروبتها وتخون فلسطين وتفتح ابوابها لاستقبال الصهاينة

قال موقع “المصدر” العبري، ان الانفعال الإسرائيلي في عاصمة الإمارات، أبو ظبي، قد بلغ مستويات لم تشهدها إسرائيل في تاريخها.. فبعد حصول لاعب الجودو، ساغي موكي، على ميدالية ذهبية في بطولة “غراند سلام أبوظبي للجودو”، وعزف النشيد الوطني لإسرائيل، “هتيكفا”، في العاصمة الإماراتية، زارت الوزيرة الإسرائيلية، ميري ريغيف، مسجد الشيخ زايد في هذه العاصمة.

وقد ركّز الإعلام الإسرائيلي الذي غطى الإنجاز الرياضي في العاصمة الإماراتية على الوزيرة ريغيف التي وصلت إلى أبو ظبي لزيارة استغرقت 5 أيام، وهي تذرف الدموع أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي ورفع علم إسرائيل في البطولة الرياضية. وبعدها حين أجرت زيارة خاصة بدعوة السلطات الإماراتية لمسجد الشيخ زايد في العاصمة، أحد أكبر المساجد في العالم.

وقالت الوزيرة التي وصلت إلى المكان برفقة الشيخ محمد وحرصت على ارتداء لباس محتشم: “كان مهما جدا بالنسبة للإماراتيين أن أزور المسجد واحترمت قدسية المكان. لقد وقّعت كتاب الزائرين في اللغة العبرية. كان مهما بالنسبة لي أن أظهر الأخوة التي يمكن أن تسود بين اليهود والمسلمين، وأن أمد يدي للسلام”.

ووصف إعلاميون إسرائيليون زيارة الوزيرة ريغيف من حزب الليكود (اليميني المتطرف) للإمارات بأنها انجاز سياسي كبير إلى جانب الإنجاز الرياضي الذي حصده لاعبو الجودو الإسرائيليون في الإمارات. فبعد أن أفلحت ريغيف في إقناع الإماراتيين برفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في العاصمة، استطاعت التقرب من صناع القرار في الإمارات وتعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.