معطف بوتين يثير اهتمام ميركل ويدفعها لسؤاله باللغة الروسية: من اين لك هذا؟ / فيديو

أثار المعطف الأنيق الذي كان يرتديه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة اسطنبول أمس السبت، اهتمام مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل التي سألته بالروسية التي تجيدها: من أين لك هذا؟

وراقبت المستشارة الألمانية باهتمام كيف كان بوتين يزرر معطفه، وسألته دون حرج باللغة الروسية مباشرة كون هذا السؤال شخصي ولا يحتاج لترجمة: المعطف من سيبيريا؟ فردّ الرئيس بالنفي، دون أن يوضح من أين أتى به.

وتربط بوتين وميركل علاقة شخصية طيبة، إذ أن الرئيس الروسي خدم في ألمانيا الشرقية أثناء عمله في جهاز الاستخبارات السوفيتي ودرس اللغة الألمانية، بينما تتحدر المستشارة ميركل من ألمانيا الشرقية، وهناك درست اللغة الروسية التي ما زالت تجيدها.

وفي مايو/ ايار الماضي، أظهرت أنغيلا ميركل في سوتشي إجادتها للغة الروسية عند مقابلتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ لم تكتف بمحادثة بوتين بالروسية، بل هنأت دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي عند مدخل مقر إقامة بوتين باللغة الروسية أيضا، على تشكيله الحكومة الجديدة، حيث التقته صدفة خارجا من المقر.

واكتشفت ميركل حينها، أنه قد شكّل الحكومة للتو وتمنت له حظا سعيدا، وقال ديمتري سميرنوف الصحفي في كومسومولسكايا برافدا الذي شهد هذا اللقاء وسمعه: “كل هذا كان باللغة الروسية”.