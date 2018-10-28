مذيعة بريطانية تفحم ترامب بعدما حاول اغواءها والتغزل بجمالها

قالت مقدمة برنامج “بريكفاست” الصباحي في “بي بي سي” البريطانية “سنيف ماكغوفرن”، إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وصفها بـ”الجميلة”، محاولا نزع أسلحتها خلال مقابلة.

ولفتت إلى أن ذلك، تم خلال إعدادها مقابلة معه، قبل أن ترد عليه بالقول إنها “سمعت إطراء أفضل في بار محلي”.

وكانت المذيعة، البالغة من العمر 36 عاما، تتحدث أثناء تقديمها برنامجا صباحيا في القناة الأولى في “بي بي سي”.

وقالت إن “ترامب”، قال لها: “سأغادر الغرفة الآن من أجل الاعتناء بمظهري، لأننا لو أجرينا المقابلة الآن سيحدق المشاهدون بك ولن يستمع لي أحد”.

وأضافت: “يبدو أنه أحس أن هذه أفضل طريقة لنزع أسلحتي، وأن هذه الطريقة المثلى لإطرائي بدل إطراء برامجي”.

وقد حاصرت المذيعة الرئيس، بأسئلتها عن موقعه كرجل أعمال عملاق، ومحاولته السابقة للترشح للرئاسة عام 2012، وما إذا كانت ثروته تمنحه السعادة.