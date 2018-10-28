ليفني تكشف عن عدة اجتماعات عقدتها مع وزراء خارجية دول خليجية

كشفت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، أنّها “عقدت عدة اجتماعات في السابق مع وزير الخارجية العماني ومع وزراء خارجية عدة دول خليجية”.

واعتبرت ليفني في مقابلة مع القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، أنّ لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السلطان قابوس بن سعيد في سلطنة عُمان “اجتماع جيّد، وأنا مسرورة لعقده”.

وفي سياق آخر رأت ليفني أنّ حكومة نتنياهو الحاليّة”لا حول لها ولا قوة، وغير قادرة على العمل”، مؤكدةً أنّ “الكابنيت غير قادر على اتخاذ أيّ قرار، ويعيدنا الى الجدالات بين وزير الامن ووزير التعليم”.

وقالت ليفني: “لا يوجد ردع ولا يوجد أمن ولا يوجد سياسة، وهذه الحكومة يجب أن ترحل”.

واقترحت تسيفني على الحكومة “وقف التلميح والبدء بالعمل وليس بالضرورة عسكرياً، لأن هذا سيعيدنا الى نفس الوضع”، معتبرةً أنّ “الكلام عن أنّنا مشغولون في الشمال والتخلي عن سكان غلاف غزة أمر غير موضوعي”.

ورأت رئيسة المعارضة الإسرائيلية أنّه”نحن أمام وضع، المنظمات الفلسطينية تقرر لنا متى ستبدأ ومتى ستتوقف، ويجب أن ننتظر ما يقوله لنا الجهاد الإسلامي”.