عيد الهالوين او الفزع ينتقل من امريكا الى عاصمة السعودية/ فيديو

استيقظ سكان أحد أحياء العاصمة السعودية الرياض على أصوات صاخبة وموسيقى مخيفة أفزعت النيام، ليتبين لهم أن فريقا من المهووسين بالعادات الأمريكية قرروا مؤازرة الولايات المتحدة وإحياء عيد “الهالوين”.

واتصل السكان بالشرطة لمعرفة مصدر الأصوات العالية التي انتشرت في المكان وأوقفت الشرطة منظمي حفل تنكري، مع استخدام الأقنعة والأزياء الغريبة “الهالوين” وكذلك المشاركين فيه.

وذكرت صحيفة “الأنباء” السعودية أن الحادث وقع في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وأضافت أن المخالفات التي ارتكبها بعض المشاركين، أثارت مخاوف السكان، لأنهم استخدموا أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.

وتبين لشرطة الرياض، أن الحفل جرى بدون ترخيص، وتم إحياؤه مقابل مبالغ مالية، ولذلك أوقفت المشرفين على تنظيمه بتهمة عدم الحصول على ترخيص السلطات وإزعاج السكان.

وهالوين، هو “عيد الفزع” ومنتشر في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، حيث يرتدي المشاركون فيه ملابس وأقنعة مخيفة، ويرقصون ويصرخون على وقع موسيقى صاخبة ومقززة.