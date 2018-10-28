مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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عيد الهالوين او الفزع ينتقل من امريكا الى عاصمة السعودية/ فيديو

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